Aktualne kursy walut 07.08.2025. Złoty zyskuje wobec dolara

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-07 10:06

Kursy walut 07.08.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,27 zł; za dolara (USD) 3,66 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,54 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,89 zł. Złoty nie odnotował znacznych wahań poza wzrostem wobec dolara.

waluta, waluty, banknoty, euro, złoty, dolar, pieniądze

i

Autor: Shutterstock waluta, waluty, banknoty, euro, złoty, dolar, pieniądze

Kursy walut 07.08.2025. Złoty zyskuje względem dolara

Kurs dolara rano wynosił 3,66 zł i zaliczył spadek o 0,1 proc. Co więcej, spada coraz bardziej. Z kolei euro nie odnotowało znacznych wahań i kosztuje 4,27 zł. Frank szwajcarski z kolei zaliczył kosmetyczny wzrost i kosztuje 3,54 zł. Z kolei funt szterling zalicza nieznaczny spadek i kosztuje 4,89 zł; dalej będąc poniżej granicy 4,90 zł.

Kursy walut 07.08.2025 [FOREX 09:40]

  • EUR/PLN 4,2730
  • USD/PLN 3,6553
  • CHF/PLN 3,5435
  • GBP/PLN 4,8927

Co wpłynie na kursy walut 07.08.2025?

Kluczowe dla kursu walut mogą być kolejne decyzje Donalda Trumpa dotyczące ceł na chipy i półprzewodniki dla firm produkujących poza USA. Do wahań możę dojść również z racji na zapowiadane spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Dla dolara istotne będą także dane o wydajności pracy i zasiłkach dla bezrobotnych.

Dla euro kluczowe będą dane z Niemiec o czerwcowej produkcji przemysłowej i handlu zagranicznym, oraz bilans handlu zagranicznego we Francji. Dla funta szterlinga istotne będą raporty Bank of England dotyczące inflacji, oraz ogłoszenie decyzji o stopach procentowych.

Z kolei na franka szwajcarskiego może wpłynąć napływ danych o sytuacji na rynku pracy w lipcu.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Aktualne kursy walut [04.08.2025]. Złoty z umocnieniem względem głównych walut
Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOSPODARKA
KURSY WALUT