Kursy walut 07.08.2025. Złoty zyskuje względem dolara

Kurs dolara rano wynosił 3,66 zł i zaliczył spadek o 0,1 proc. Co więcej, spada coraz bardziej. Z kolei euro nie odnotowało znacznych wahań i kosztuje 4,27 zł. Frank szwajcarski z kolei zaliczył kosmetyczny wzrost i kosztuje 3,54 zł. Z kolei funt szterling zalicza nieznaczny spadek i kosztuje 4,89 zł; dalej będąc poniżej granicy 4,90 zł.

Kursy walut 07.08.2025 [FOREX 09:40]

Co wpłynie na kursy walut 07.08.2025?

Kluczowe dla kursu walut mogą być kolejne decyzje Donalda Trumpa dotyczące ceł na chipy i półprzewodniki dla firm produkujących poza USA. Do wahań możę dojść również z racji na zapowiadane spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Dla dolara istotne będą także dane o wydajności pracy i zasiłkach dla bezrobotnych.

Dla euro kluczowe będą dane z Niemiec o czerwcowej produkcji przemysłowej i handlu zagranicznym, oraz bilans handlu zagranicznego we Francji. Dla funta szterlinga istotne będą raporty Bank of England dotyczące inflacji, oraz ogłoszenie decyzji o stopach procentowych.

Z kolei na franka szwajcarskiego może wpłynąć napływ danych o sytuacji na rynku pracy w lipcu.

