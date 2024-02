Kursy walut [08.02.2024]. Złoty osłabił się wobec franka, a zyskał do dolara

Kursy walut [08.02.2024]. Złoty umocnił się wobec dolara

W czwartek notowania złotego spadały względem euro o 0,10 proc., płacono więc 4,34 zł za europejską walutę. Złoty umocnił się natomiast wobec dolara amerykańskiego o 0,02 proc. Dolar był wyceniany na ok, 4,03 zł. Kurs polskiej walut osłabił się w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,15 proc., którego wyceniano na 4,61 zł.

W środę ok. 16.15 euro osłabiało się do złotego o 0,06 proc. i było wyceniana na 4,43 zł. Najwięcej, bo 0,4 proc. złoty zyskiwał do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,62 zł. Polska waluta umocniła się też do dolara (o 0,16 proc.), który był wyceniany na 4,03 zł.

