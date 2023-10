Ruszają wypłaty za odwołane wyjazdy do Izraela. Jak wypełnić wniosek?

Kursy walut [12.10.2023] Złoty zyskuje

W czwartek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się o 0,03 proc. wobec euro, do nieco ponad 4,52 zł oraz o 0,06 proc. względem dolara amerykańskiego, wycenianego na blisko 4,26 zł. Polska waluta straciła natomiast 0,04 proc. wobec franka szwajcarskiego, do blisko 4,73 zł.

W środę ok. godz. 17.00 euro kosztowało prawie 4,53 zł, dolar 4,26 zł, a frank 4,72 zł.

