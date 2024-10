Kursy walut [14.10.2024]. Straty złotego na początku tygodnia

Norwegia wprowadza kontrole na granicach. Co się zmieni dla podróżnych?

Kursy walut 14.10.2024

Kursy walut 14.10.2024. Złoty słabo rozpoczął tydzień, ze stratami do głównych walut. Dolar znowu kosztuje powyżej 3,90 zł, obecnie 3,92 zł, ale wciąż daleko mu do granicy 4 zł. Za euro wciąż zapłacimy poniżej 4,30 zł (dokładnie 4,29 zł), choć polska waluta utrzymuje się blisko tej granicy. W przypadku franka szwajcarskiego, cena wzrosła do 4,56 zł. Z kolei za funta szterlinga zapłacimy 5,13 zł.

Kursy walut FOREX 14.10.2024 [09:30]

EUR/PLN 4,2903

4,2903 USD/PLN 3,9259

3,9259 CHF/PLN 4,5652

4,5652 GBP/PLN 5,1302

Co wpłynie na kursy walut 14.10.2024?

Na kurs złotego mogą wpłynąć dane o bilansie płatniczym w sierpniu. Dla franka szwajcarskiego ważne będą informacje o inflacji producenckiej we wrześniu w Szwajcarii. Z kolei na kurs dolara wpłynąć może wystąpienie szefa Fed z Minneapolis.

