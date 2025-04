Aktualne kursy walut [15.04.2025]. Złoty zyskuje względem głównych walut

Złoty dobrze wyceniany przed publikacją danych o inflacji

We wtorek 15 kwietnia o godzinie 9:30 kurs euro oscylował na poziomie 4,28 zł i zaliczył nieznaczny wzrost względem ranka, gdy euro kosztowało 4,27 zł. Frank szwajcarski również względem ranka zaliczył wzrost o jeden grosz. Mimo spadków względem ranka, to w stosunku do poprzedniego dnia, złoty zyskuje. Na stabilny poziomie 4,98 zł utrzymuje się funt szterling, a nisko wyceniany dolar oscyluje wokół 3,77 zł. Kurs pary euro/dolar wynosi 1,3333.

Jak ostrzega "Economist" dramatycznie niski kurs dolara jest niepokojącym sygnałem, który może "pogrążyć finanse ameryki".

- Spadek notowań dolara świadczy teraz o tym, że inwestorzy niepokoją się o gospodarczą stabilność Ameryki. Jej dług osiągnął rekordowe rozmiary, a cła wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa byłyby nikłym zyskiem dla budżetu państwa w porównaniu z kosztami generowanymi przez wzrost oprocentowania obligacji - pisze brytyjski dziennik.

Kursy walut FOREX 15.04.2025 [09:30]

EUR/PLN 4,2832

4,2832 USD/PLN 3,7770

3,7770 CHF/PLN 4,6239

4,6239 GBP/PLN 4,9873

Jakie wydarzenia makroekonomiczne wpłyną na kurs walut 15 kwietnia 2025 roku?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda we wtorek o godz. 10 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2025 r. Jak wynika ze wcześniejszego szybkiego szacunku inflacja w marcu wyniosła 4,9 proc. rok do roku, taki sam odczyt był w lutym.

We wtorek 15 kwietnia 2025 r. inwestorzy będą śledzić publikacje danych makroekonomicznych z Wielkiej Brytanii, gdzie poznamy informacje o wynagrodzeniach, stopie bezrobocia i wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Ze Strefy Euro napłyną dane o produkcji przemysłowej, a z Niemiec poznamy odczyt indeksu instytutu ZEW. W Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną dane o cenach importu i eksportu, indeks NY Empire State oraz tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.