Złoty w środę około godz. 17.15 umacniał się wobec głównych walut. Euro zniżkowało o 0,11 proc., a jego wycena spadła do ok. 4,47 zł. Dolar amerykański tracił 0,15 proc. względem polskiej waluty i kosztował 4,1 zł. Z kolei kurs franka szwajcarskiego spadał o 0,23 proc., do 4,66 zł.

