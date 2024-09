PIU przypomina. Zdjęcie szkód to podstawowy dokument

KURSY WALUT [17.09.2024] Tyle kosztuje euro i dolar

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ, umocnienie złotego w stosunku do dolara wynika z rosnącego kursu euro/dolara przed środową (18.09) konferencją Fed. Jak pisze analizie Rogalski, "EUR/PLN zszedł w okolice 4,27, a USD/PLN kontynuuje ruch po wyłamaniu się z kanału - obecnie 3,83. Rynek nie wyklucza cięcia stóp w USA aż o 50 punktów bazowych., co może przekładać się na słabość dolara do środy, a potem zależnie od interpretacji przekazu, jaki zobaczymy" - uważa analityk z DM BOŚ.

Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu. Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy).

