Kursy walut [2.04.2024] Złoty traci do euro. Ile zapłacisz za waluty?

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? Podpowiadamy, co trzeba zrobić

Kursy walut 2.04.2024. Po ile płacimy za dolara, franka i euro?

We wtorek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się do euro o 0,05 proc., które było wyceniane na 4,30 zł i o 0,12 proc. do dolara wycenianego na 4,00 zł. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta umocniła się o 0,09 proc., za którego płacono 4,42 zł.

W piątek ok. godz. 16.45 euro osłabiało się do złotego o ponad 0,25 proc. i wspólna waluta wyceniana była na 4,29 zł. Złoty ponad 0,3 proc. zyskiwał też do dolara amerykańskiego, który kosztował 3,97 zł. Także frank szwajcarski tracił ponad 0,3 proc. i trzeba było za niego zapłacić 4,41 zł.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.