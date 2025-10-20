Kursy walut 20.10.2025. Złoty rośnie względem głównych walut

Kursy walut 20.10.2025. Złoty rośnie względem głównych walut, koło godziny 8 odnotował najwyższe wzrosty. Euro spadło z 4,2478 do 4,2398; ale obecnie odbiło do 4,2432. Dolar spadł z 3,6432 do 3,6357 i zaliczył tylko chwilowe odbicie, obecnie pikuje w dół.

Frank szwajcarski spadł z 4,5903 do 4,5828; obecnie zaliczył nieznaczne odbicie do 4,5849 i może atakować granicę 4,59. Funt szterling był nisko notowany i zaliczał spore wahania, o 4 nad ranem zaliczył szczyt wysokości 4,8887; a potem z pewnymi wahaniami spadał do 4,8807.

Kursy walut 20.10.2025 [FOREX 09:30]

EUR/PLN 4,2420

4,2420 USD/PLN 3,6360

3,6360 CHF/PLN 4,5840

4,5840 GBP/PLN 4,8818

Co wpłynie na kursy walut 20.10.2025?

Dla polskiej waluty kluczowe będą dane o produkcji przemysłowej, wzroście zatrudnienia we wrześniu, oraz publikacja wskaźnika dla PPI. Dla strefy euro istotne będzie przemówienie Julian Schnabel z ECB i dane o produkcji budowlanej. Z kolei dla dolara najistotniejsze będą informacje o zapasach w handlu detalicznych, a także dane o transakcjach długoterminowych, całkowitym przepływie kapitału we wrześniu, oraz zakupy obligacji.

