Złoty traci do głównych walut

We wtorek po godz. 7 złoty stracił 0,16 proc. w stosunku do euro, które kosztowało 4,74 zł, a 0,23 proc. do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,81 zł. Polska waluta osłabiła się (o 0,18 proc.) również wobec dolara amerykańskiego, za którego płacono 4,44 zł.

W poniedziałek po godz. 17 euro kosztowało 4,73 zł, frank szwajcarski - 4,80 zł, a dolar amerykański 4,43 zł.

