Polska waluta odrabia straty. Ile zapłacisz za dolara, franka i euro?

Złoty w czwartek ok. godz. 8.20 zyskał do euro 0,01 proc., które było wyceniane na 4,31 zł. Dolar zdrożał o 0,08 proc., do 3,94 zł, a frank o 0,01 proc., do 4,45 zł,

W środę ok. godz. 18.10 złoty tracił do euro blisko 0,25 proc., do 4,32 zł. Dolar z kolei umocnił się o ponad 0,2 proc., do 3,94 zł. Frank tracił do złotego ponad 0,1 proc. i kosztował 4,46 zł.

