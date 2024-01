i Autor: Shutterstock Waluty

Kursy walut [22.01.2024]: złoty osłabił się w stosunku do głównych walut

W poniedziałek ok. godz. 7 złoty osłabił się wobec euro o 0,09 proc., do 4,35 zł, w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,06 proc., do 3,99 zł., a do franka szwajcarskiego o 0,10 proc., do na prawie 4,60 zł.