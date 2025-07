Kim jest nowy minister sportu Jakub Rutnicki? Oto jego majątek

Jakub Rutnicki może niektórym kojarzyć się nie z polityk, a... telewizji. Nowy minister sportu był finalistą pierwszej edycji programu telewizyjnego Idol. Karierę w polityce zaczął od samorządów (jako radny powiatu szamotulskiego), a do Sejmu po raz pierwszy wszedł w wyborach w 2005 roku z list Platformy Obywatelskiej. Jak dotąd, co kadencję otrzymywał mandat poselski.

Nowy minister sportu nie należy do tej grupy posłów, którzy mają liczne nieruchomości, sam posiada jedno mieszkanie na własność. W oświadczeniu majątkowym czytamy, że ma jedno mieszkanie na własność o powierzchni 68 metrów kwadratowych. Jego wartość oszacował na ok. 750 tys. zł. Do tego doliczył dwa miejsca parkingowe o wartości 70 tys. zł.

Nad Jakubem Rutnickim wisi również kredyt mieszkaniowy - ale nie zostało mu wiele do spłaty, bo 6003,88 zł.

W przypadku samochodu, również trudno mówić o opływaniu w luksusy, bo w kategorii "mienie ruchome o wartości do 10 tys. zł", minister Rutnicki wpisał 11-letni samochód - Toyotę Corollę Sedan, rocznik 2014. Auto klasyfikowane jest w segmencie C, czyli niższej-średniej klasy samochodów osobowych - minister stawia więc na praktyczność.

Zarobki Jakuba Rutnickiego. Oprócz uposażenia poselskiego, zarabia na wynajmie mieszkania

Po tylu latach w polityce, mógł dorobić się niemałych oszczędności. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2024 roku, jego oszczędności wynoszą 280 tys. zł; oraz 9809,63 dolary (ok. 36 tys. zł); a także skromną kwotę 33 euro.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Jakuba Rutnickiego, jego uposażenie poselskie w 2024 wyniosło 181 917,41 zł; czyli w przeliczeniu na miesięczne pensje to ok. 15 159 zł miesięcznie. Do tego dochodzi dieta parlamentarna, która w ubiegłym roku wyniosła niecałe 46 tys. zł (z czego nieopodatkowana 36 tys. zł i opodatkowania 9,7 tys. zł).

Rutnicki osiąga również dochód z wynajmu mieszkania - wpisana kwota to 31880 zł brutto.

