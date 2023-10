Kursy walut [25.10.2023]. Złoty traci na wartości do głównych walut

Kursy walut [25.10. 2023]

W środę 25.10. 2023 ok. godz. 7.30 złoty stracił wobec euro 0,08 proc., które było wyceniane prawie na 4,47 zł, wobec dolara 0,01 proc., który kosztował 4,21 zł, do franka szwajcarskiego 0,05 proc. wycenianego na prawie 4,72 zł.

We wtorek 24.10, ok. godz. 17 złoty tracił wobec euro 0,14 proc., które wyceniano na 4,46 zł; do dolara amerykańskiego 0,88 proc., który kosztował 4,21 zł; do franka szwajcarskiego 0,54 proc., wycenianego na blisko 4,72 zł.

Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług.

Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

