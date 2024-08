Aktualne kursy walut [26.08.2024]. Złoty traci wobec głównych walut

Polakom grożą blackouty? Rezerwa do produkcji prądu coraz mniejsza

Kursy walut 26.08.2024. Złoty ze stratami

Kursy walut 26.08.2024. Polska waluta słabo rozpoczęła tydzień i traci wobec każdej głównej waluty. Podrożało euro, które kosztuje obecnie 4,27 zł. Dolar podrożał do 3,82 zł, choć wciąż daleko mu do granicy 4 zł i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie ją przeskoczył. Frank szwajcarski kosztuje powyżej 4,5 zł, a dokładnie 4,52 zł. Funt szterling kosztuje 5,05 zł.

Kursy walut 26.08.2024 [FOREX 9:00]

EUR/PLN 4,2791

4,2791 USD/PLN 3,8275

3,8275 CHF/PLN 4,5200

4,5200 GBP/PLN 5,0520

Co wpłynie na kursy walut 26.08.2024?

GUS poda dziś dane o bezrobociu w lipcu 2024 roku. Z kolei w Niemczech istotny będzie indeks instytutu Ifo, a dla USA informacje o indeksie Dallas Fed dla przemysłu w sierpniu.