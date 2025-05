Kursy walut 28.05.2025. Ruchy Trumpa, a kurs złotego

Fundusz Kościelny niemożliwy do likwidacji? Coraz więcej problemów rządowego zespołu

Kursy walut 28.05.2025. Złoty traci wobec głównych walut

Kursy walut 28.05.2025. Złoty traci wobec głównych walut. Względem wtorkowego wieczoru euro podrożało o ok. 0,005 groszy i zbliża się do granicy 4,25 zł. Dolar przebił granicę 3,75 zł i zbliża się do 3,76 zł. Podrożał także funt o nieco ponad grosz. Frank szwajcarski zalicza jedynie nieznaczny wzrost.

Jak podaje Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com cytowana przez Gazeta.pl, amerykańska giełda zareagowała pozytywnie na rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, co poskutkowało wzrostem dolara.

Kursy walut 28.05.2025 FOREX [09:15]

EUR/PLN 4,2493

4,2493 USD/PLN 3,7590

3,7590 CHF/PLN 4,5413

4,5413 GBP/PLN 5,0668

Co wpłynie na kursy walut 28.05.2025?

Dla euro kluczowe będą dane z Niemiec o cenach importu w kwietniu, oraz stopie bezrobocia w maju. Z kolei na dolara wpłynąć mogą wystąpienie szefa Fed z Minneapolis, publikacja indeksu Fed z Richmond za maj, a także tygodniowa zmiana zapasów paliw. Na kurs złotego wpływać mogą natomiast wydarzenia z kampanii wyborczej.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.