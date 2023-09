i Autor: Getty Images Kursy walut NBP 20.06.2023

Notowania walut

Kursy walut [28.09.2023]. Złoty coraz słabszy

Złoty we czwartek 28.09 osłabił się w stosunku do głównych walut. Euro kosztowało 4,63 zł, frank 4,79 zł. Złoty stracił także do dolara.