Kursy walut [28.11.2022]: złoty traci do głównych walut

Kursy walut [28.11.2022]

Złoty w poniedziałek rano traci do euro 0,25 proc., wobec dolara - 0,25 proc., a franka szwajcarskiego - 0,56 proc. Euro kosztuje 4,69 zł, dolar - 4,53, a frank szwajcarski - 4,79 zł. Dla porównania złoty w piątek po południu zyskał do dolara 0,07 proc., który kosztował 4,51 zł, do euro 0,05 proc. Za wspólną walutę trzeba było zapłacić 4,68 zł, natomiast za franka szwajcarskiego 4,76 zł, o 0,24 proc. mniej.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług.

Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

