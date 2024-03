Kursy walut [29.03.2024]. Złoty umacnia się do euro

Kursy walut [29.03.2024]. Ile kosztuje euro, dolar i frank?

W piątek ok. godz. 7.50 złoty umocnił się do euro o 0,05 proc., które było wyceniane na 4,30 zł, o 0,06 proc. do dolara wycenianego na 3,99 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,13 proc., za którego płacono 4,42 zł.

W czwartek ok. godz. 17.10 wspólna waluta osłabiała się o ponad 0,1 proc. i była wyceniana na 4,30 zł. Dolar z kolei umacniał się o blisko 0,2 proc., do prawie 3,99 zł. Najbardziej polska waluta traciła do franka szwajcarskiego (0,4 proc.), który kosztował 4,42 zł.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.