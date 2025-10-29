Kursy walut 29.10.2025. Złoty mocny wobec franka i funta, ale traci do dolara

2025-10-29 9:52

Kursy walut 29.10.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,23 zł; za dolara (USD) 3,64 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,57 zł; za funta szterlinga 4,81 zł; Złoty jest mocny względem głównych walut, ale traci względem dolara.

Kursy walut 29.10.2025

Kursy walut 29.10.2025. Dolar zaliczył znaczny wzrost względem wczorajszego dnia, gdy kosztował nieznacznie poniżej 3,63 zł. Rajd dolara sięgnął nawet 3,6411; obecnie kosztuje 3,6409 zł. Kurs euro jest dosyć stabilny, choć powoli rosnący, europejska waluta kosztowała 4,2312; a obecnie kurs wynosi 4,2338. 

Mimo, że złoty traci względem dolara i nieznacznie względem euro, to rośnie względem funta i franka. Szwajcarska waluta znacznie spada z wczorajszego 4,5756; chwilowo rosła powyżej 4,58; ale od godziny 8; zaczęła dołować do 4,5681. Funt szterling również traci aż o grosz - z 4,8204 do 4,8106.

Kursy walut 29.10.2025 [09:36 FOREX]

  • EUR/PLN 4,2338
  • USD/PLN 3,6409
  • CHF/PLN 4,5681
  • GBP/PLN 4,8106

Co wpłynie na kurs walut 29.10.2025?

Na wahania euro mogą wpłynąć dane o PKB i sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, oraz inflacji producenckiej we Włoszech. Z kolei dla dolara kluczowa będzie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych o godzinie 19:00 - to właśnie w oczekiwaniu na tę decyzję amerykańska waluta zalicza wzrosty.

