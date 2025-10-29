Kursy walut 29.10.2025. Złoty mocny wobec franka i funta, ale traci do dolara

Kursy walut 29.10.2025

Kursy walut 29.10.2025. Dolar zaliczył znaczny wzrost względem wczorajszego dnia, gdy kosztował nieznacznie poniżej 3,63 zł. Rajd dolara sięgnął nawet 3,6411; obecnie kosztuje 3,6409 zł. Kurs euro jest dosyć stabilny, choć powoli rosnący, europejska waluta kosztowała 4,2312; a obecnie kurs wynosi 4,2338.

Mimo, że złoty traci względem dolara i nieznacznie względem euro, to rośnie względem funta i franka. Szwajcarska waluta znacznie spada z wczorajszego 4,5756; chwilowo rosła powyżej 4,58; ale od godziny 8; zaczęła dołować do 4,5681. Funt szterling również traci aż o grosz - z 4,8204 do 4,8106.

Kursy walut 29.10.2025 [09:36 FOREX]

EUR/PLN 4,2338

4,2338 USD/PLN 3,6409

3,6409 CHF/PLN 4,5681

4,5681 GBP/PLN 4,8106

Co wpłynie na kurs walut 29.10.2025?

Na wahania euro mogą wpłynąć dane o PKB i sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, oraz inflacji producenckiej we Włoszech. Z kolei dla dolara kluczowa będzie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych o godzinie 19:00 - to właśnie w oczekiwaniu na tę decyzję amerykańska waluta zalicza wzrosty.

