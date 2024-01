We wtorek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,06 proc., do 4,36 zł; franka szwajcarskiego o 0,14 proc., do 4,68 zł i dolara amerykańskiego o 0,15 proc., do 4,03 zł.

W poniedziałek po południu euro kosztowało ponad 4,37 zł, dolar - 4,05 zł, a frank szwajcarski - 4,68

