Kursy walut [29.01.2023] Złoty traci. Po ile jest dolar i euro?

Złoty traci wobec euro o 0,15 proc.

Kurs złotego ok. godz. 7 w poniedziałek osłabił się wobec euro o 0,15 proc. Za euro płacono prawie 4,37 zł. Polska waluta straciła do dolara amerykańskiego 0,21 proc., którego wyceniono na ponad 4,02 zł. Wartość złotówki spadła w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,30 proc. Frank kosztował 4,66 zł.

Złoty w piątek umocnił się do dolara i euro. Dolar stracił do złotego ponad 0,2 proc. i ok. godz. 17.20 kosztował niespełna 4,02 zł. Euro potaniało o blisko 0,1 proc. i ok. godz. 17.20 kosztowało blisko 4,37 zł. Złoty za to stracił do franka szwajcarskiego blisko 0,2 proc. – kurs franka ok. godz. 17.20 wyniósł prawie 4,66 zł. (

