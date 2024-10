Kursy walut [31.01.2024]. Złoty traci, dolar znowu po 4 złote

Już dziś szczęśliwy dzień dla seniorów! Druga emerytura w tym miesiącu wpadnie do portfela

Kursy walut 31.10.2024

Polska waluta mimo tego, że rok temu wypracowała sobie dużo lepszą wycenę, znowu zaczyna tracić. Nawet ostatni chwilowy wzrost nie pomógł uniknąć wzrostu kosztu dolara do przekroczenia granicy 4 zł. Za euro zapłacimy z kolei 4,35 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,63 zł i daleko jest od poziomów rzędu 4,55 zł. Również funt szterling jest grubo ponad granicą 5 zł i kosztuje 5,20 zł.

Kursy walut 31.10.2024.

EUR/PLN 4,3546

4,3546 USD/PLN 4,0104

4,0104 CHF/PLN 4,6355

4,6355 GBP/PLN 5,2053

Co wpłynie na kursy walut 31.10.2024?

Dla cen euro kluczowe będą informacje o cenach importu i sprzedaży detalicznej we wrześniu w Niemczech, oraz o październikowej inflacji konsumenckiej we Francji. Podobne dane zostaną opublikowane dla całej strefy euro, a także informacje o bezrobociu we wrześniu.

Dla polskiej waluty kluczowe będą wstępne dane GUS o inflacji w październiku, z których wynika, że ta wyniosła 5 proc. Zobaczymy jak zareagują na to rynki.