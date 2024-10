Kwota wolna od podatku wyższa w 2025 roku? Zwrot ws. kluczowej obietnicy Tuska

Kiedy podwyżka kwoty wolnej od podatku?

W 2024 roku kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 30 tys. zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do poprzednich lat. Podczas kampanii wyborczej w 2023 roku politycy z różnych partii podkreślali konieczność dalszego jej podniesienia, obiecując wzrost kwoty wolnej do 60 tys. zł nawet w ciągu 100 pierwszych dni rządzenia. Tą deklarację złożyła Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele. Od wyborów minął już rok, a podniesienia kwoty wolnej od podatku jak nie było, tak nie ma. Czy nastąpi w 2025 roku?

Jaka stawka kwoty wolnej od podatku w 2025 roku?

Nie mamy tutaj dobrych wiadomość. Nowej i wyższej kwoty wolnej od podatku nie będzie w 2025 roku. Wiele wskazuje na to, że nie nastąpi to również w 2026 roku. Wiceminister finansów Jurand Drop poinformował, że jego resort przygotuje plan ws. podwojenia kwoty do... końca obecnej kadencji rządu - czyli do końca 2027 roku.

Wiceszef resortu finansów pytany o to, kiedy rząd zajmie się podnoszeniem obiecywanej kwoty wolnej od podatku, odpowiedział: - Nie podam daty. Z pewnością do końca kadencji minister finansów ma przedstawić plan, co z tym można zrobić. Natomiast w tym momencie, z pewnością się tym dokładnie nie zajmujemy - powiedział wiceminister Drop w radiu TOK FM,.

To najbardziej odległy z terminów, które padały z ust przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Przypomnijmy, że minister finansów Andrzej Domański w sierpniu tego roku informował, że podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 000 zł nie wejdzie do budżetu na 2025 rok. Z kolei szef rządu w marcu 2024 roku zapowiadał, że powrót do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 000 zł nastąpi w przyszłym roku.

Ile kosztuje podniesienie kwoty wolnej od podatku?

Eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w maju 2024 roku podali, że koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowcy alarmują, że zwiększenie kwoty wolnej uderzy w lokalne budżety, ale Ministerstwo Finansów odpowiada, że nowy system zabezpieczy potrzeby wydatkowe JST.

Co to jest kwota wolna od podatku? Jak wypływa na pensje?

Kwota wolna od podatku oznacza sumę, od której nie nalicza się podatku dochodowego. Obecny poziom 30 000 zł powoduje, że osoby fizyczne mogą zarabiać do tej kwoty bez obowiązku płacenia podatków. Kwota wolna od podatku najbardziej działa na korzyść najniżej zarabiających, ponieważ zyskują oni większą część swoich dochodów, nieobciążoną podatkiem.

I to właśnie Polacy z najniższą krajową są najbardziej poszkodowani odsuwaniem w czasie realizacji obietnicy wyborczej Tuska. Obecnie pracownik rozliczający się w skali podatkowej stawka 12 proc. zyskuje 3 600 zł rocznie. Przy kwocie wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł oszczędziłby aż 7 200 zł!

Podwyżka kwoty wolnej od podatku w 2025 roku sprawiłaby, że podwyżka płacy minimalnej byłby jeszcze bardziej okazała. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2025 r. ma ona wzrosnąć z obecnych 4 300 zł do 4 626 zł, a więc o 326 zł. W praktyce mogłaby wzrosnąć na rękę o 149 zł miesięcznie. O tyle więcej zostałoby w kieszeni pracownika z tytułu oszczędności na podatku PIT.

