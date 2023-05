Kwota zwala z nóg! Sprawdź, ile zarobiła Elżbieta Witek

Mały ZUS Plus przedłużony! Przedsiębiorcy z niższymi składkami ZUS. Do kiedy?

Na sejmowej stronie internetowej opublikowane zostały oświadczenia majątkowe sporządzone przez polityków. Przedstawiają one stan majątkowy posłów (na dzień 27 kwietnia 2023 roku). Z dokumentów można dowiedzieć się jaka jest wysokość diety poselskiej, jakie kwoty politycy uzyskują w ramach świadczeń emerytalnych oraz jakie nieruchomości są w ich posiadaniu. Jak wynika z oświadczenia Marszałek Witek ma środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości ok. 45,000 zł. Do tego środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej w wysokości 200 euro. Elżbieta Witek nie posiada natomiast papierów wartościowych.

Marszałek posiada natomiast mieszkanie, które jest małżeńską własnością majątkową. Mieszkanie mierzy 63 m2, a jej wartość wyceniona jest na ok. 310,000 zł. W rubryce "inne nieruchomości" wpisała pół mieszkania o wartości 30 410 zł według aktu notarialnego. Tytuł prawny: własność odrębna męża ½ powierzchni i wartości.

Jakim autem jeździ Elżbieta Witek?

Marszałek Sejmu posiada również Fiata Tipo. Model pochodzi z 2019 r. i jak wpisała Witek jest to "współwłasność majątkowa małżeńska". Dieta parlamentarna Witek wynosi - 45.679,92zł w tym: nieopodatkowana - 36 000 zł, opodatkowana - 9 672,92 zł. Dochód z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Sejmu - 280 788,48 zł. Świadczenia emerytalne - 56 109,90 zł. Przychód z tyt. służbowych podróży zagranicznych - 947,86 zł

