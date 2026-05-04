Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026. Kogo obejmą zmiany?

Już od 1 maja 2026 roku miliony Polaków zyskają nowe uprawnienia pracownicze. W życie wchodzą przepisy, które rozszerzają zasady dotyczące tego, jak obliczyć staż pracy, obejmując nimi teraz również firmy prywatne. Zmiany te pozwalają na doliczenie do lat pracy okresów aktywności zawodowej innej niż tradycyjna umowa o pracę.

To rozszerzenie przepisów, które od 1 stycznia tego roku obowiązują już w sektorze publicznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla jednak ważną kwestię: nowe zasady nie dotyczą stażu wymaganego do emerytury ani nie wpływają na jej wysokość. Mimo to, dłuższy udokumentowany staż pracy może otworzyć drzwi do innych, cennych korzyści, takich jak wyższa nagroda jubileuszowa czy upragniony dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Co wlicza się do stażu pracy po zmianach? Lista umów i działalności

Nowe przepisy w Kodeksie pracy otwierają furtkę do wliczenia w staż pracy wielu okresów, które do tej pory były pomijane. To świetna wiadomość zwłaszcza dla osób, które zastanawiały się, czy umowa zlecenie a staż pracy to połączenie możliwe do udokumentowania. Odpowiedź brzmi: tak. Dotyczy to również czasu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów agencyjnych. Co ciekawe, do stażu można doliczyć nawet okresy korzystania z tzw. ulgi na start, gdy przedsiębiorca opłacał jedynie składkę zdrowotną.

Lista okresów jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje także współpracę przy umowach zlecenia, członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych czy spółdzielniach kółek rolniczych. Co istotne, regulacje uwzględniają również czas, w którym to państwo finansowało składki z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To realna szansa na uznanie wielu lat aktywności zawodowej, które do tej pory pozostawały niejako „niewidoczne” dla pracodawcy i nie przynosiły wymiernych korzyści.

Zaświadczenie z ZUS do stażu pracy. Jak je zdobyć przez internet?

Aby pracodawca mógł doliczyć dodatkowe okresy do stażu pracy, niezbędne jest przedstawienie oficjalnego dokumentu. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kluczem jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych, korzystając z formularza USP. Warto pamiętać, że wniosek ten jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po zalogowaniu na swoje konto wystarczy odnaleźć dedykowany formularz – zadanie to ułatwia specjalny, widoczny kafelek w menu. ZUS ma 7 dni na wydanie dokumentu, a o jego gotowości poinformuje nas SMS-em lub e-mailem, jeśli tylko aktywowaliśmy odpowiednie powiadomienia na swoim profilu.

Weryfikacja zaświadczenia z ZUS. Jak pracodawca sprawdzi twój dokument?

Pracodawcy również zyskali proste narzędzie do błyskawicznej weryfikacji autentyczności zaświadczeń. Na stronie internetowej ZUS dostępna jest specjalna usługa, która pozwala w kilka chwil potwierdzić, czy przedstawiony przez pracownika dokument jest prawdziwy i nie został w żaden sposób zmodyfikowany. Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść na stronie ZUS w zakładkę „Wyszukiwarki i usługi” i wybrać odpowiednią opcję. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, pracownik powinien skontaktować się z ZUS osobiście lub umówić się na e-wizytę, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę.

