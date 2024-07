To już obowiązuje

Większe rachunki za prąd od 1 lipca 2024 r.

- Ceny prądu dla większości gospodarstw domowych wzrosną od 1 stycznia 2025 z 500 zł/MWh do poziomu taryfowego. Opłaty dystrybucyjne rosną już od 1 lipca 2024 do poziomu taryfy dystrybucyjnej na 2024, z tym że na II półrocze 2024 r. zniesiona została dla gospodarstw domowych przenoszona w cenie dystrybucji opłata mocowa – podkreśla cytowany przez wnp.pl Mariusz Caliński, prezes zarządu Fortum Marketing and Sales Polska.

Według szacunków URE łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, miesięcznie wzrośnie od 1 lipca o około 30 zł dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

Większe rachunki za gaz od 1 lipca 2024 r.

Na całkowitą wysokość rachunku za gaz dla gospodarstw domowych, oprócz opłaty za samo paliwo, składają się także opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Opłata abonamentowa zostaje zamrożona na dotychczasowym poziomie do 31 grudnia 2024 r. i będzie wynosić w zależności od grupy odbiorcy od 3,35 od 6,4 zł miesięcznie.

Odmrożone zostają natomiast opłaty dystrybucyjne. W przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych PSG od 1 lipca br. będą wynosiły w zależności od grupy taryfowej odbiorcy 126,69 zł za MWh, 67,86 zł za MWh oraz 65,23 zł za MWh, co oznacza wzrost o ok. 27 proc.

W efekcie, jak szacuje Urząd Regulacji Energetyki, dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług dystrybucji PSG, wzrośnie średnio o 20 proc.

Większe wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa od 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom 4300 zł, a stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca br. oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Z kolei wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Wnioski o 300 plus od 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wioski o wypłatę świadczenia "Dobry Start"; to jednorazowy przelew w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci - podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie.

"Dofinansowanie wyprawki szkolnej wypłacane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców. 300 zł można przeznaczyć na wszystkie niezbędne przedmioty, których uczeń potrzebuje na początku nowego roku szkolnego, np. na zakup plecaka, piórnika, podręczników, przyborów szkolnych, obuwia i stroju na zajęcia WF. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów" – wskazał w komunikacie reprezentujący ZUS Grzegorz Dyjak.

