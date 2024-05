Balcerowicz: Nie ma uzasadnienia dla utrzymywania wieku emerytalnego i 800 plus

Balcerowicz mówi jasno. Polska musi ciąć wydatki

W rozmowie z Hubertem Biskupskim prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju i były minister finansów prof. Leszek Balcerowicz podkreślał, że na miejscu ministra finansów dążyłyby do zmniejszenia deficytu państwa, gdyż zagraża on stabilności finansowej kraju. To oznaczałoby m.in. podwyżki wieku emerytalnego, czy likwidację świadczeń socjalnych.

- Trzeba przedstawić ludziom wiarygodne scenariusze. Jeśli będziemy robić to co robimy do tej pory, czyli utrzymywać wysokie wydatki, to musimy mieć wysokie podatki i duży deficyt, który zagraża stabilności fiskalnej państwa. Dlatego na tym tyle scenariusz ograniczania wydatków jest lepszy na dłuższą metę niż scenariusz kontynuacji - powiedział Balcerowicz.

Balcerowicz: nie ma uzasadnienia dla utrzymywania niskiego wieku emerytalnego i 800 plus

Jak później dodał, naprawę finansów publicznych zacząłby od ograniczenia wydatków socjalnych, w tym emerytalnych.

- Jakie jest uzasadnienie do utrzymywania obniżonego wieku emerytalnego w Polsce, rekordowo niskiego na tle Europy? - mówił Balcerowicz.

Dla przypomnienia, w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i jest jednym z najniższych w Europie.

Jak dodał, chęć nieprzegrania wyborów przez polityków jest alibi dla populistów i nie ma merytorycznych przesłanek, aby otrzymywać obecny wiek emerytalny. Podobnie jak świadczenia 800 plus.

- Jakie jest uzasadnienie, żeby utrzymywać 800 plus dla wszystkich, włącznie dla bogatszych rodzin, gdy mamy zasiłki rodzinne - stwierdził były minister finansów.

Balcerowicz przywołał wyliczenia FOR, według których ograniczenie wydatków dałoby oszczędności rzędu 100 mld zł, które dałyby Polsce możliwość wyjścia z deficytu budżetowego i po pewnym czasie możliwość "odpowiedzialnej obniżki podatków".

QUIZ PRL. Kulinarne rarytasy Polski Ludowej Pytanie 1 z 15 Z jakiej wędliny w PRL-u robiono kotlety "jajko w gniazdku"? szynki kiełbasy szynkowej z mortadeli Dalej