Rząd ujawnia: Aż 36 mld deficytu, dziura w budżecie coraz większa

Rośnie dziura w budżecie państwa

Deficyt budżetu po październiku 2023 r. wyniósł 36,4 mld zł - podało Ministerstwa Finansów. W okresie styczeń-październik 2023 r. dochody wyniosły ponad 476 mld zł, a wydatki 511 mld zł. Z wcześniejszych danych wynika, że we wrześniu deficyt wynosił 34,69 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły 475,39 mld zł, tj. 79,1 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 511,81 mld zł, tj. 73,8 proc. planu na ten rok.

Wyższe dochody z podatków

Dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4 proc. r/r (tj. ok. 14,3 mld zł) i wyniosły 206,5 mld zł w okresie styczeń-październik 2023 r. Dochody z podatku PIT wzrosły o 13,3 proc. r/r (tj. ok. 8,1 mld zł) do 68,8 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 2,1 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł) i wyniosły 58,9 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego były wyższe o 6,4 proc. r/r (tj. ok. 4,2 mld zł) i wyniosły 69,9 mld zł."Należy podkreślić bardzo dobrą i stabilną sytuację na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie niższe zapotrzebowanie na finansowanie uzupełniające FUS z budżetu państwa. Dotacja do FUS wyniosła po październiku 2023 r. 39,1 mld zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld zł). Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z tego tytułu" - pisze resort w komunikacie.

Wydatki państwa wyższe o 28 proc.

Wydatki budżetu państwa w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku były o 28,4 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 511,8 mld zł. Głównymi przyczynami wzrostu były: przejęcie przez ZUS wypłaty 500+, zwiększenie subwencji dla samorządów, wzrost kosztów obsługi długu i zakupu uzbrojenia.

Największy wzrost wydatków odnotowano w części budżetu dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - o 25,5 mld zł. Wynikało to z faktu, że od czerwca 2022 roku ZUS przejął od samorządów zadanie związane z wypłatą świadczenia 500+. W związku z tym, wydatki budżetów wojewodów były niższe o 17,2 mld zł.

