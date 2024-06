Podwyżki gazu od 1 lipca potwierdzone. URE ujawnia nowe stawki za gaz

Znamy nowe stawki cen gazu!

- Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców, jak węgiel, czy gaz wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym [...] Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego - poinformował prezes URE Rafał Gawin.

Tym samym od 1 lipca stawka największego detalicznego sprzedawcy gazu, czyli PGNiG OD wyniesie 239 zł/MWh. Dotychczas zamrożona cena wynosiła 200,17 zł/MWh.

Ponadto odmrożone mają zostać opłaty dystrybucyjne, które od 1 lipca mają wynieść w zależności od grupy taryfowej odbiorcy 126,69 zł za MWh, 67,86 zł za MWh oraz 65,23 zł za MWh. To oznacza wzrost stawki o ok. 27 proc. Z kolei opłata abonamentowa zostanie zamrożona do końca roku na poziomie 3,35-6,40 zł miesięcznie (w zależności od odbiorcy).

Rachunki za gaz wzrosną o co najmniej o 60 procent

Jak podaje portal money.pl, stawka wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto. W przypadku taryfy W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, czyli o 1,5 procent. Za gaz zaazotowany dal grupy Lw wzrost wyniesie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, dla podgrupy z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. Stawki opłat ukształtuje się na podobnym poziomie, co dla gazu wysokometanowego.

Ci, którym gaz służy jako paliwo do ogrzewania niejako wpędzili się w pułapkę. Wzrost średnich cen paliwa gazowego wyniesie od 45 do 47 procent. Portal wylicza, że skok cen będzie zależał od rodzaju gazu. Cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto. Do tego dodać stawki dystrybucyjne.

"Opłata zmiennej ma skoczyć z o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Opłata stała wzrośnie natomiast o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł w grupie taryfowej W.1-1. Rachunki za gaz wzrosną co najmniej o połowę, a nawet o 60 proc."-wylicza money.pl.

Jak jednak szacuje Urząd Regulacji Energetyki, przeciętny odbiorca gazu kupujący od PGNiG OD, zapłaci za rachunek nie 60 proc., a średnio 20 proc. więcej. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku.

Eksperci przestrzegają, że każdy, kto będzie teraz kupować dom czy mieszkanie, zwłaszcza z udziałem kredytu, powinien przeanalizować miesięczne koszty utrzymania mieszkania lub domu, zanim podejmie decyzję.

Jak podaje KRD zaległości w opłatach mieszkaniowych (czynsz, opłacaniu kosztów ogrzewania i wywozu śmieci) przekraczają już w Polsce 290 mln zł. Po odmrożeniu cen sytuacja może drastycznie się pogorszyć.

