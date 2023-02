Leć do swojego banku! Banki ograniczają dostęp do pieniędzy

Korzystanie z przelewów elektronicznych i płatności bezdotykowe to najczęściej wykorzystywane sposoby płacenia. Zakupy często robimy w sieci. Warto jednak wiedzieć, że na piątek, sobotę i niedzielę, prace modernizacyjne zaplanowało kilka znanych banków - podaje bankier.pl.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska

Przerwa techniczna w nadchodzących dniach będzie w Santander Banku Polska. Jak informują przedstawiciele banku, prace serwisowe rozpoczną się w sobotę (4 lutego) o godz. 23:00 i potrwają do niedzieli (5 lutego) do godz. 7:00.W czasie prowadzonych prac nie będziesz mógł zalogować się do bankowości internetowej ani do aplikacji mobilnej.

Bez bankowości internetowej w BNP Paribas

W nocy z soboty na niedzielę (4/5 lutego), pomiędzy godz. 1:00 a 2:00, dostępu do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej nie będą mieli klienci BNP Paribas. W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych niedostępny będzie serwis GOonline oraz aplikacja GOmobile.

Bez Blika i przelewów w VeloBanku

Na noc z piątku na sobotę (3/4 lutego), prace serwisowe zaplanował VeloBank. Potrwają one od godz. 23:30 w piątek do 10:45 w sobotę. W czasie przerwy w funkcjonowaniu bankowych systemów klienci nie będą mogli przelewać pieniędzy ani płacić Blikiem. Utrudnione będą także płatności online kartami. Jak informują przedstawiciele banku, prace serwisowe nie powinny wpłynąć na płatności kartami w sklepach stacjonarnych, wypłaty pieniędzy z bankomatów oraz funkcjonowanie wpłatomatów.

Prace serwisowe w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy zaplanował prace serwisowe dopiero na noc z niedzieli na poniedziałek (5/6 lutego). Utrudnienia potrwają od godz. 0:30 do 1:00, a w ich trakcie nie będzie można płacić kartami, również w internecie, ani dokonywać transakcji mobilnych za pośrednictwem portfeli cyfrowych.

Bez bankowości elektronicznej w Banku BPS

Klienci Banku BPS nie będą mieli dostępu do bankowości elektronicznej. Prace serwisowe rozpoczną się o godz. 22:00 w piątek (3 lutego). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli banku utrudnienia powinny zakończyć się w ciągu godziny.

