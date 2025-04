Rekordowe odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych dla pacjenta z rakiem krtani

Pacjent, który doświadczył opóźnienia w diagnozie raka krtani, otrzymał rekordowe odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Kwota 202 971 zł jest do tej pory najwyższym świadczeniem przyznanym dotychczas przez Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca.

W jaki sposób doszło do sytuacji, w której pacjent musiał się ubiegać o odszkodowanie? Podczas leczenia operacyjnego przegrody nosowej i migdałka gardłowego, lekarz nie przeprowadził oceny krtani, mimo zgłaszanych przez pacjenta objawów, takich jak chrypka, chrapanie i trudności w oddychaniu. Ten błąd diagnostyczny skutkował ponad 15-miesięcznym opóźnieniem w wykryciu nowotworu.

Opóźnienie w postawieniu diagnozy doprowadziło do konieczności całkowitego usunięcia krtani, co spowodowało trwałą utratę mowy u pacjenta, co było wystarczającą podstawą do odszkodowania. Oprócz odszkodowania finansowego, pacjent otrzymał również zaświadczenie uprawniające do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych poza kolejnością.

Jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych i kto może się ubiegać o odszkodowanie za błąd medyczny?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia pacjentom dochodzenie roszczeń za szkody powstałe w wyniku leczenia, bez konieczności udowadniania winy placówki medycznej. To uproszczona ścieżka uzyskania rekompensaty za błąd lekarski, która ma na celu przyspieszenie procesu i zmniejszenie obciążenia dla poszkodowanych.

Odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego może otrzymać pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia medycznego, takiego jak błąd diagnostyczny, terapeutyczny czy organizacyjny. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Od początku działania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych wypłacono już ponad 19 milionów złotych dla 318 osób. Średnia wysokość świadczenia wyniosła blisko 61 tysięcy złotych.

Z danych wynika, że najwięcej spraw dotyczy pacjentów w wieku 66–75 lat. Najczęstsze zdarzenia medyczne, które skutkowały wypłatą odszkodowania, miały miejsce na oddziałach ortopedycznych, chirurgii ogólnej oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR).

