Lewica chce dnia wolnego w Wigilię. Poparcie dla projektu szerokie

Lewica chce jak najszybszego poparcia dla projektu wolnego w Wigilię

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk zapowiedziała w piątek złożenie projektu ustawy, która wprowadzi nowy dzień wolny od pracy. "Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy" – powiedziała Dziemianowicz-Bąk na antenie TOK FM. Czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia, zależy - jej zdaniem - od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

Łukasz Michnik, Rzecznik Nowej Lewicy, poinformował, że projekt został przygotowany przez posłów Lewicy. "Wigilia to jest dzień, w którym powinniśmy spędzać czas z najbliższymi, a nie w pracy, dlatego klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt ustawy wprowadzający dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia" - zaznaczył.

Rzecznik Nowej Lewicy przekazał, że projekt jest już gotowy. "Mam nadzieję, że uda nam się przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby jak najszybciej go poprzeć" - stwierdził.

Projekt wolnego w Wigilię gotowy ale rozmowy przed nami. Związki zawodowe popierają

Parlamentarzyści Lewicy nie rozmawiali jeszcze z koalicjantami. "To jest już przed nami, zaczynamy te rozmowy".

Do propozycji klubu Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda przekazał PAP, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy". Co więcej – jak wskazał – w zakładzie pracy, którym jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", już wiele lat temu wpisano do zakładowego układu zbiorowego pracy 24 grudnia jako dzień wolny. "Trudno mi jednak określić na tym etapie, jak oceniamy projekt. (...) Zrobimy to, gdy projekt zostanie przygotowany i przekazany nam do konsultacji" – zapowiedział.