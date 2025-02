Liczniki do zdalnego odczytu niebawem będzie miał każdy. Kto na tym straci?

Skarbówka wysyła ważne pisma. Miliony Polaków je ignorują. Słono mogą za to zapłacić

Opłata za wejście do sklepu. Szokujący pomysł znanej sieci

Liczniki prądu odczytają zdalnie

Polacy coraz częściej starają się oszczędzać prąd. I takie zachowanie nie wynika ze zwiększonej świadomości proekologicznej, ale z czystej ekonomii. Rachunki są coraz wyższe, zatem trzeba mieć zużycie prądu pod kontrolą. Nie brakuje też oszustów, którzy podają do wyliczenia rachunku zaniżone dane, a później nie wpuszczają inkasenta. Jeśli nie podamy we wskazanym czasie rzeczywistego stanu licznika, to rachunek będzie wyliczony na podstawie prognozy opartej na poprzednich rachunkach. Zdarza się, że rachunki są prognozowane, a wizyta inkasenta ma zweryfikować rzeczywiste zużycie i na podstawie podanych przez niego danych będzie niedopłata lub nadpłata.

Niebawem wszystko się zmieni na szeroką skalę. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, w Polsce zainstalowano już blisko 7 mln liczników zdalnego odczytu zużycia prądu, obejmujących ok. 36 proc. odbiorców energii w Polsce. Na koniec 2028 r. 80 proc. odbiorców ma mieć takie liczniki. A myśl ustawy Prawo energetyczne, opartej na unijnej dyrektywie 2019/944, do 4 lipca 2031 r. liczniki te mają być zainstalowane już u wszystkich odbiorców energii w Polsce.

Rachunki za prąd w Polsce

Zdalnie odczytywane liczniki mają nie tylko ukrócić działania oszustów, ale i pozwolą na rozliczanie się na podstawie rzeczywistego zużycia energii i skorzystanie z taryfy dynamicznej. Ostatecznie może być większa szansa na zmniejszenie rachunków za prąd. Oczywiście maszyna też nie jest nieomylna. Dlatego też każdy rachunek za prąd samodzielnie trzeba będzie analizować i porównywać z danymi wskazywanymi przez indywidualny licznik.

Zmiany polegające na poszerzeniu sieci zdalnie odczytywanych liczników sprawią, że o wiele mniej pracy będą mieli inkasenci. Oznacza to, że jest wysoce prawdopodobne, że w takiej sytuacji wielu będzie musiało pożegnać się z taką właśnie pracą.

Autor: