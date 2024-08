i Autor: MARCIN WZIONTEK / SUPER EXPRSS Ten produkt zwróć od razu do sklepu. Lidl wydał pilny komunikat

Alarm Lidla

Lidl wycofuje ten produkt. Powód? Za dużo ołowiu

Lidl wycofuje kolejny produkt ze swoich sklepów. Tym razem chodzi o przetwory, w których wykryto za dużą ilość ołowiu. To drugi tego typu komunikat w tym tygodniu. Ostatnio informowaliśmy o konieczności wycofania sałaty skażonej salmonellą. Co zrobić z produktem, który sklep wycofuje, a my już mamy go w domu?