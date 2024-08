i Autor: SHUTTERSTOCK

Wojna cena

Lidl kontra Biedronka. Gdzie jest taniej w miejscowościach turystycznych?

Polacy wybrali lidera najtańszych zakupów. Tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, które opublikowała„Rzeczpospolita”. Co drugi polski klient sądzi, że to w Biedronce są najniższe ceny. Co ciekawe, w miejscowościach turystycznych jest nieco inaczej. Tu przewaga Biedronki nad Lidlem jest już mniejsza.