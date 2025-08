Lidl rusza na rowery! Nowa kolekcja w kuszących cenach

Wakacje to idealny czas, by cieszyć się letnimi sportami na świeżym powietrzu. Lidl zaprasza do świata aktywności bez presji, gdzie liczy się przede wszystkim radość z ruchu. W sklepach stacjonarnych oraz online na lidl.pl dostępna jest nowa rowerowa kolekcja CRIVIT, stworzona z myślą o codziennej aktywności i komforcie.