Lidl ruszył z mega promocjami. Masło za 4,99 zł, mleko za 2 zł

Mega promocje w Lidlu od 2.01.2025

Od czwartku do soboty 2-4 stycznia 2025 roku za połowę regularnej ceny w Lidlu można kupić owoce: liczi za 19,90 zł/kg. Do promocji konieczny jest kupon z aplikacji Lidl Plus, limit - 1 kg na kupon. Za pół ceny Lidl sprzedaje też borówki amerykańskie - 14,49 zł za opakowanie 400g. W promocji jest także mleko zambrowskie 3,2 proc. w cenie 1,99 zł za 1litr przy zakupie sześciu kartonów. Limit to 12 opakowań na kupon w aplikacji Lidl Plus. Ser gouda w plastrach 300g można kupić za 4,99 zł(limit - 4 opakowania na kupon) a olej słonecznikowy Vita D'Or - za 3,99 zł za litr ( limit 4 opak. na kupon).

Tylko w piątek 3.01 filet z polskiego indyka, XXL, kosztuje 13,49 zł/kg. Limit to 3 kg na kupon z apliakcji Lidl Plus.

Masło za 4,99 zł w Lidlu

Hity w promocji pojawią się w Lidlu w sobotę 4.01. W ramach akcji "Tania sobota w Lidlu" taniej o 30 proc. można będzie kupić jaja ściółkowe 10 sztuk marki Złota Nioska. Kosztują 6,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Masło Pilos 82 proc. można kupić za 4,99 zł przy zakupie trzech kostek 200g. Limit to 3 opakowania na kupon z aplikacji Lidl Plus. Tansze będą też pomarańcze w cenie 3,49 zł/kg.Karkówka wieprzowa kosztuje 11,99 zł/kg. Limit to 3 kg na kupon z aplikacji Lidl Plus.

Piwo za darmo w Lidlu

Lidl wraca też z promocjami na darmowe piwo. Tylko w piątek 3.01 w promocji 8+8 gratis można nabyć piwo Łomża Jasne w puszce 500 ml. Cena poza promocją to 3,89 zł. A tylko w sobotę 4.01 za darmo będzie Perła Chmielowa w butelce 0,5 l. Przy zakupie 5 butelek, 5 kolejnych będzie gratis. Cena poza promocją to 3,79 zł. W obu promocjach nie ma limitów.