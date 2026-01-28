Lidl szaleje przed Tłustym Czwartkiem! Pączki, masło i cukier za grosze

Pączkowa rozpusta w Lidlu przed Tłustym Czwartkiem

Lidl rozpieszcza różnorodnością pączków, dostępnych już od czwartku, 29 stycznia 2026 roku. Wśród nich znajdziesz klasyki i zaskakujące nowości. Na przykład, pączek różany ze skórką pomarańczy kupisz w supercenie 2,59 zł. Jeśli preferujesz bardziej wykwintne smaki, spróbuj pączka tiramisu lub sernika z pomarańczą, oba w cenie 3,49 zł. Dla fanów oryginalnych połączeń dostępny jest pączek Zbyszko z trzema grejpfrutami oraz korzenny z posypką z ciasteczek, w cenie 3,99 zł i 2,99 zł odpowiednio. Nie zabraknie też pączka z czarną porzeczką za 3,99 zł.

Jeśli lubisz tradycyjne, słodkie donuty, od poniedziałku 26 stycznia do soboty 31 stycznia 2026 roku, możesz skorzystać z promocji na Donut pinky. Przy zakupie dwóch sztuk, jeden donut kosztuje zaledwie 1,65 zł, zamiast regularnych 1,99 zł. To idealna okazja, by spróbować wszystkich wariantów lub zaopatrzyć się w ulubione!

Sekret udanych wypieków: masło, cukier i jajka w super cenach

Marzysz o domowych pączkach, które zachwycą wszystkich? Lidl pomyślał także o tych, którzy wolą samodzielnie stanąć w kuchni. Od piątku, 30 stycznia do soboty, 31 stycznia 2026 roku, możesz skorzystać z wyjątkowej promocji na masło. Pilos Masło ekstra 83% (200 g) kupisz za jedyne 2,99 zł, pod warunkiem zakupu trzech opakowań i aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus. Regularna cena to 5,99 zł za opakowanie, więc oszczędności są znaczące.

Tylko w piątek, 30 stycznia 2026 roku, czeka na Ciebie prawdziwa gratka dla piekarzy! Polski Cukier lub Kuchnia Lidla Cukier biały kryształ (1 kg) dostępny jest w promocji "5+5 GRATIS". Oznacza to, że za jedno opakowanie zapłacisz tylko 2,69 zł, aktywując kupon w aplikacji Lidl Plus i kupując dziesięć opakowań.

Nie zapomnij o jajkach, które są podstawą wielu przepisów na pączki. Złota Nioska Świeże jaja ściółkowe (10 szt., wielkość L, klasa A) są dostępne w super cenie 8,99 zł przy zakupie dwóch opakowań z kuponem Lidl Plus. Standardowa cena to 11,49 zł. Promocja obowiązuje również tylko w piątek, 30 stycznia 2026 roku.

Jak skorzystać z promocji w Lidlu?

Aby cieszyć się pełnią oszczędności, pamiętaj o aplikacji Lidl Plus. Wiele z wymienionych promocji, w tym te na masło, cukier i jajka, wymaga aktywacji kuponu w aplikacji i zeskanowania jej przy kasie. Dzięki temu możesz znacznie obniżyć koszt przygotowań do Tłustego Czwartku, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na gotowe pączki, czy na domowe wypieki.

