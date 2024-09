Lidl szuka pracowników. Ile zarobisz u konkurenta Biedronki?

Lidl szuka pracowników! Ile można zarobić?

Lidl ruszył z ogólnopolską kampanią rekrutacyjną, której celem jest zatrudnienie ponad tysiąca osób. Co ciekawe, w ogłoszeniach od razu otrzymujemy informacje o zarobkach, które różnią się w zależności od stanowiska. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie wysokości od 5150 zł do 6700 zł brutto miesięcznie.

Pracownik magazynu Lidla na start może dostać od 5200 zł do 5850 zł. Po roku płaca może wzrosnąć do 5500-6100 zł brutto, po dwóch latach do 5750-6400 zł brutto, a po trzech latach do przedziału 6100-6700 zł brutto miesięcznie.

Ile można zarobić jako pracownik sklepu? Na start pensja mieści się w widełkach 4750-5700 zł brutto. Po roku widełki rosną do 4950-5900 zł, a po dwóch latach do 5150-6150 zł brutto.

Ponadto firma oferuje liczne benefity pozapłacowe takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport i Medicover Sport, szkolenia, wyprawki dla dziecka, bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika, doradcy finansowego, oraz roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci, i wnuków pracowników, które obejmuje nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.

Firma poszukuje zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i szukających zatrudnienia, oraz tych którzy potrzebują pracy elastycznej, w niepełnym wymiarze czasu.

Dni otwarte dla kandydatów na pracowników Lidla

Obecnie Lidl zatrudnia 27 tys. osób, w 2024 roku przeznaczono na podwyżki oraz nowe miejsca pracy 240 mln zł. Kampania rekrutacyjna ma trwać 4 tygodnie i ma być skoncentrowana na działaniach online, social media, oraz offline, w gazetach, newsletterach i radiu. Ponadto zaplanowano 40 spotkań w formule dni otwartych w sklepach, w których kandydaci będą mogli dowiedzieć się o rekrutacjach prowadzonych w danej lokalizacji.

- W najnowszej kampanii pokazujemy, dlaczego warto pracować w Lidl Polska. Oferujemy nie tylko szeroki pakiet benefitów, konkurencyjne wynagrodzenia i atrakcyjne warunki, lecz również stawiamy na ludzi i ich rozwój. Wielu z naszych pracowników jest z nami od lat, a my cieszymy się, że możemy zatrudniać kolejne osoby - powiedziała Marta Florczak, członkini zarządu Lidl Polska.

