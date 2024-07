i Autor: Shutterstock & Wojciech Stróżyk/Reporter & Facebok ROD

Prawo

Likwidacja działek ROD! Działkowcy mają na to trzy tygodnie po zmianie przepisów

Ważny termin dla działkowców. Kto go przegapi, może stracić działkę. Samorządy zaczynają prace nad planami zagospoadarowania przestrzennego. To oznacza, że jeśli teren ogródków działkowych objęty zostanie innym przeznaczeniem niż zieleń działkowa, to otwarta staje się możliwość likwidacji tego ogrodu działkowego i przejęcie terenu przez gminę na cele komercyjne. Można jednak przed tym się uchronić. Jak?