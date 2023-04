i Autor: Shutterstock; Baranowski/AKPA

Zarobki aktorów

Linda tańczy w reklamie. Ile zarobi aktor?

Polska kinematografia nie obfituje w ostatnich latach w dużą ilość, nowych ambitnych projektów. Przez to gwiazdy muszą szukać innych źródeł zarobków. Po Borysie Szycu i Michale Żebrowskim , Mc Donalds zaprosił do współpracy innego gwiazdora szklanego ekranu, Bogusława Lindę. Aktor promuje wprowadzonego do jej oferty burgera McCrispy. Reklama pokazuje, jak Bogusław Linda idąc ulicą, wykonuje taniec. Robi wrażenie m.in. na dziewczynie, która razem z chłopakiem je nowe burgery. Kontrakt jest owiany tajemnicą, ale stawka musi być gwiazdorska.