i Autor: Pixabay

Międzynarodowy Dzień Teatru

Ile zarabiają aktorzy w teatrze? Szokujące stawki

W dobie XXI wieku i rozwoju technologii, gdy słyszymy "aktor" myślimy film lub serial - coraz rzadziej teatr. Co więcej, aktorstwo kojarzy nam się ze znakomitymi zarobkami. Okazuje się, że rzeczywistość jest zgoła odmienna. Choć "twarze z billboardów" z pewnością nie mogą narzekać, to wynagrodzenie aktorów teatralnych pozostawia wiele do życzenia.