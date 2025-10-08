Funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają nawet 1800 zł miesięcznie dodatku mieszkaniowego oraz do 220 zł zwrotu kosztów dojazdu.

Nowe świadczenia zastępują dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, oferując m.in. prawo do zakwaterowania lub miesięczny dodatek.

Ustawa ma na celu zachęcenie do wstępowania do służby i zmniejszenie braków kadrowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa kraju.

Rozwiązania obejmujące m.in. Policję, Straż Graniczną i służby specjalne wejdą w życie z mocą od 1 lipca 2025 r.

Ile wyniesie dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych?

Nowe przepisy, które właśnie zyskały podpis prezydenta, wprowadzają rewolucję w systemie wsparcia dla funkcjonariuszy. Miesięczne dodatki mieszkaniowe będą wynosić od 900 do 1800 zł, w zależności od lokalizacji garnizonu. Najwyższa kwota, jak potwierdził minister Tomasz Siemoniak, trafi do funkcjonariuszy pełniących służbę w stolicy.

„W Warszawie funkcjonariusz ABW, AW, SWW, SKW oraz służb MSWiA otrzyma 1800 zł dodatku mieszkaniowego miesięcznie. Realne wsparcie!” – napisał minister na platformie X.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza zupełnie nowe świadczenia mieszkaniowe dla służb mundurowych, zastępując dotychczasowe, mniej elastyczne rozwiązania. Nowe regulacje obejmą szeroką grupę formacji: policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu oraz Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Jakie są zasady przyznawania świadczeń i zwrotu kosztów dojazdu?

Dotychczasowe uprawnienia, takie jak prawo do lokalu służbowego, równoważnik za jego brak czy pomoc finansowa na zakup mieszkania, zostaną zastąpione jednolitym świadczeniem. Ustawa wprowadza prawo do zakwaterowania na wzór rozwiązań znanych z Sił Zbrojnych.

Funkcjonariusz mianowany na okres służby przygotowawczej lub na stałe będzie miał do wyboru jedną z form wsparcia: przydział lokalu, miejsce w kwaterze tymczasowej lub internacie, albo właśnie wypłatę świadczenia mieszkaniowego w gotówce. Co ważne, z tych form nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze (lub ich małżonkowie), którzy posiadają już własną nieruchomość.

Nowe przepisy wprowadzają również zwrot kosztów dojazdu, co oznacza, że np. dodatek mieszkaniowy dla policjanta dojeżdżającego do pracy może zostać powiększony o dodatkowe świadczenie w kwocie nawet 220 zł miesięcznie. Wysokość zwrotu będzie zależała od odległości między miejscem zamieszkania a miejscem pełnienia służby i wyniesie: 140 zł (do 30 km), 180 zł (powyżej 30 km do 50 km) oraz 220 zł (powyżej 50 km).

Dlaczego rząd wprowadza zmiany dla funkcjonariuszy i od kiedy wejdą w życie?

Głównym celem ustawy jest zatrzymanie fali odejść ze służby i przyciągnięcie nowych kandydatów. Braki kadrowe w formacjach mundurowych stają się coraz poważniejszym problemem, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Jak podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, nowe przepisy mają być silną motywacją. „Podpis Prezydenta RP pod ustawą będzie motywacją do wstępowania do służby, a także pozostawania w niej, zmniejszając braki kadrowe w formacjach mundurowych” – napisał.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MSWiA Marcin Kierwiński, nazywając ustawę „pomocą dla funkcjonariuszy i zachętą do wstępowania do służby”. Projekt był wynikiem porozumienia zawartego 6 marca 2025 r. między stroną rządową a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapisami, ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu, jednak z mocą obowiązującą od 1 lipca 2025 roku.

