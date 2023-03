Planujesz zakup pierścionka zaręczynowego? Wkrótce przymierzysz go online!

500 plus jest warte jedynie 300 zł! Z waloryzacją wartość wzrosłaby do 700 zł na dziecko

W październiku 2022 marka SAVICKI otwarła autorski format salonu jubilerskiego w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Znaczną część produktów umieszczono na wysokości wzroku, co ułatwia wybór biżuterii. Unikalny design salonu sprawia, że klienci poruszają się po nim niczym po eleganckiej wystawie. Jednak sercem salonu jest stół TryOn®, gdzie umieszczono wierne repliki pierścionków zaręczynowych i obrączek.

"Chcemy, żeby salon jubilerski stał się przyjazną przestrzenią, w której klienci czują się w pełni swobodnie. Dlatego szukaliśmy formuły salonu, w której znika bariera klient-sprzedawca. Rozwiązaniem okazał się stół TryOn®, dzięki któremu klienci mogą samodzielnie przymierzyć różne modele biżuterii tak długo, jak tego potrzebują, a dopiero potem skorzystać ze wsparcia konsultanta" – wyjaśnia Tomasz Osman, Prezes Zarządu SAVICKI.

Stół TryOn® to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży jubilerskiej w Polsce i w Europie. Pomysł został doceniony przez jury konkursu Retail Show 2022, które przyznało marce SAVICKI nagrodę w kategorii Best Shop Concept.

Dożywotnia ochrona biżuterii

Zgodnie z filozofią marki SAVICKI pierścionek zaręczynowy lub obrączka to początek relacji marki z klientem. Relacji, która ma trwać zdecydowanie dłużej niż tylko moment zakupu biżuterii. Dlatego firma rozwija wyjątkową obsługę posprzedażową – program SAVICKI Care+.

Program oferuje dożywotnie wsparcie jubilerskie. W razie potrzeby klienci mogą bezpłatnie zmienić rozmiar pierścionka, wymienić kamień szlachetny na inny, zmienić próbę złota czy oddać biżuterię do czyszczenia. Każdy klient salonu SAVICKI może skorzystać także z pomocy indywidualnego konsultanta, który jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu.

Salon jubilerski w domowym zaciszu

Branża jubilerska nie jest kojarzona ze sprzedażą przez internet. Jednak marka SAVICKI od 2017 roku odważnie stawia na sektor e-commerce. Za budowanie zaufania klientów do zakupu luksusowej biżuterii online firma otrzymała w 2018 roku nagrodę w plebiscycie Breaking The Doubts, a w latach 2020-2022 aż trzykrotnie zdobyła e-Gazele Biznesu za dynamikę rozwoju. Od czasu pandemii działa e-salon SAVICKI, z którego klienci nadal korzystają mimo zniesienia obostrzeń.

"Jesteśmy przekonani, że przyszłość branży jubilerskiej to umiejętne łączenie usług stacjonarnych i online. W naszym e-salonie klient może umówić się na spotkanie z konsultantem i poznać naszą biżuterię, siedząc wygodnie we własnym fotelu. Potem od razu może zamówić wybrany model pierścionka czy obrączki. To kolejny przykład, jak chcemy wyjść poza standardowe działania sprzedażowe w branży jubilerskiej" – wyjaśnia Tomasz Osman.

Konfigurator biżuterii online

"Biżuteria od zawsze była czymś, co podkreśla indywidualność i wyraża osobowość człowieka. Nowoczesne technologie pomagają realizować to zadanie jeszcze lepiej. Już teraz na stronie internetowej SAVICKI udostępniamy konfigurator pierścionka zaręczynowego online" – mówi Tomasz Osman.

Dzięki konfiguratorowi klient może wybrać różne parametry pierścionka – od ogólnego stylu, przez rodzaj kruszca, kamień, aż po rozmiar i dodanie graweru. Konfigurator tworzy niezwykle realistyczną wizualizację pierścionka. Jednocześnie klient może równolegle skontaktować się z konsultantem za pomocą czatu lub umówić prezentację online.

Za moment SAVICKI uruchomi aplikację do wirtualnego przymierzania biżuterii. Wystarczy telefon lub tablet, żeby z detalami zobaczyć, jak użytkownik prezentuje się w skonfigurowanym modelu biżuterii. Potem może od razu przez aplikację złożyć zamówienie i odebrać biżuterię w salonie SAVICKI lub zamówić przesyłkę.

