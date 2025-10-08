RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, ustalając stopę referencyjną na poziomie 4,5% w skali rocznej.

To już czwarta obniżka stóp w tym roku, co oznacza łączny spadek o 1,25 punktu procentowego od początku roku.

Główna stopa referencyjna NBP spadła z 5,75% do 4,5%, co ma wpływ na koszty kredytów i oszczędności.

Zmiany w stopach procentowych NBP wchodzą w życie od czwartku, wpływając na rynek finansowy

Jaka jest nowa wysokość stóp procentowych po decyzji RPP?

W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała o cięciu kosztu pieniądza, co wpłynie na całą gospodarkę. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, obniżka wyniosła 25 punktów bazowych. To decyzja, która bezpośrednio przekłada się na wysokość głównych wskaźników w polskim systemie bankowym.

Narodowy Bank Polski w oficjalnym komunikacie po posiedzeniu Rady poinformował: „Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,5 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,6 proc. w skali rocznej”. Kluczowa dla rynku stopa referencyjna, od której zależy oprocentowanie większości kredytów, spadła do poziomu 4,50%. Nowe, niższe stawki zaczną obowiązywać już od czwartku.

Według analityka eToro Pawła Majtkowskiego, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie wzięła pod uwagę fakt, że ryzyka inflacyjne związane z rynkami surowców energetycznych w ostatnich tygodniach wyraźnie osłabły.

-Rosnące ceny ropy i gazu mogłyby teoretycznie podbić inflację, jednak obecnie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Ceny ropy spadły niedawno w reakcji na obawy o spowolnienie popytu, napięcia handlowe między USA a Chinami oraz postępy w rozmowach nuklearnych z Iranem, które mogą zwiększyć podaż irańskiej ropy na rynku- uważa Majtkowski.

Analityk uważa, że w efekcie globalna równowaga przesuwa się w stronę nadwyżki, co sprzyja utrzymaniu niższych cen. Podobnie wygląda sytuacja na rynku gazu.

-Mimo niższego niż w poprzednich latach poziomu zapełnienia magazynów w Europie, Polska ma je wypełnione w 100 proc., a ceny utrzymują się w przedziale 31-33 euro za megawatogodzinę. Dodatkowo prognozy IMGW wskazują, że tegoroczna zima będzie łagodna, co może ograniczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie i utrzymać ceny energii pod kontrolą - prognozuje Majtkowski.

Tak spadną raty kredytów

Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że w przypadku kredytu na kwotę 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat rata spadnie o kolejne 83 zł. Łącznie, po czterech tegorocznych obniżkach, zmniejszy się o 458 zł – z 3 651 zł do 3 193 zł. Jeszcze większą obniżkę, bo wynoszącą 838 zł, można uzyskać poprzez refinansowanie kredytu z 2022 r. z oprocentowaniem 9%.

- Po październikowej obniżce stóp procentowych raty nie spadną od razu. W tym miesiącu zwykle pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ aktualizacja oprocentowania odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Z kolei rata maleje dopiero po miesiącu od takiej aktualizacji - przypomina Jarosław Sadowski Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl

Ze spadających stóp procentowych nie mogą cieszyć się kredytobiorcy ze stałym oprocentowaniem. Jak przypomina Sadowski raty kredytów z oprocentowaniem stałym spadną dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, który zwykle wynosi 5 lat. Jeśli więc ktoś zaciągnął taki kredyt np. w 2022 r., oprocentowanie i rata spadną dopiero w 2027 r. - dodaje ekspert.

Sadowski uważa, że proces obniżenia raty można jednak przyspieszyć poprzez refinansowanie, czyli zaciągnięcie nowego kredytu, który pozwoli przed terminem spłacić stary.

-Oprocentowanie nowego kredytu będzie od razu niższe, uwzględniając obecny poziom stóp procentowych. W przypadku kredytu wypłaconego w połowie 2022 r., którego zadłużenie wynosi 500 000 zł, obniżenie oprocentowania z 9% do 6,5% pozwoli zmniejszyć ratę o 838 zł (z 4 116 zł do 3 278 zł) - twierdzi analityk i jak dodaje, "wadą tego rozwiązania jest konieczność ponownego przejścia całego procesu badania zdolności kredytowej i przyznania kredytu. Czasami jednak już sama konkurencyjna oferta wystarczy, by wynegocjować obniżenie oprocentowania dotychczasowego kredytu".

Jest obniżka stóp procentowych, co ze złotym?

Jak wylicza Michał Stajniak wicedyrektor Działu Analiz XTB złoty nieco traci do euro po samej decyzji, ale jednocześnie pozostaje stabilny w dłuższym choryzoncie czasowym, znajdując się nieznacznie powyżej poziomu 4,25. -Złoty w stosunku do dolara traci jednak mocniej w ostatnim czasie, co jest związane z dosyć wyraźną wyprzedażą euro na szerokim rynku wobec zwiększającej się niepewności dotyczącej europejskiej gospodarki - pisze w komentarzu Stajniak z XTB.

