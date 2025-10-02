Polski złoty traci na wartości. RPP obniży stopy procentowe w październiku?

Złoty osłabia się w czwartek, a rynek przewiduje obniżkę stóp procentowych po najnowszych danych inflacyjnych.

Dolar i euro odnotowują wzrosty, a frank szwajcarski i funt szterling również zyskują na wartości.

Inflacja we wrześniu utrzymuje się w celu inflacyjnym, co wzmacnia oczekiwania na cięcie stóp procentowych przez RPP.

Decyzje RPP w sprawie stóp procentowych mogą mieć znaczący wpływ na Twoje finanse i przyszłe kursy walut

Ile kosztują euro i dolar 2 października?

W czwartek rano polska waluta wyraźnie osłabia się wobec głównych walut. Inwestorzy z niepokojem patrzą na notowania, które odzwierciedlają rosnącą niepewność przed zbliżającym się posiedzeniem kluczowego organu decyzyjnego w polskiej gospodarce. Zgodnie z porannymi danymi, kursy walut prezentowały się niekorzystnie dla złotego.

W czwartkowy poranek 2 października kurs amerykańskiej waluty wynosi 3,63 zł, co oznacza wzrost o 0,11 proc., a za jedno euro trzeba płacić 4,26 zł (+0,08 proc.). Drożeje również frank szwajcarski, którego kurs osiągnął poziom 4,56 zł, zyskując 0,12 proc. Z kolei funt szterling kosztuje około 4,90 zł, czyli o 0,05 proc. więcej niż na środowym zamknięciu. Dla porównania, według średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z 1 października, dolar był wyceniany na 3,6245 zł, a euro na 4,2586 zł.

Dlaczego złoty traci i co ma z tym wspólnego inflacja?

Główną przyczyną osłabienia złotego są najnowsze dane o inflacji oraz rynkowe spekulacje dotyczące przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. rok do roku. To odczyt niższy od oczekiwań analityków, który jednocześnie mieści się w celu inflacyjnym NBP. Taka sytuacja otwiera Radzie furtkę do ewentualnej obniżki stóp procentowych, aby pobudzić gospodarkę.

Jak zauważa Maciej Przygórzewski, główny dealer walutowy InternetowyKantor.pl: "Skoro rynek oczekiwał wyższych poziomów, to znaczy, że szanse obniżek stóp procentowych nie maleją. Posiedzenie w przyszłym tygodniu wydaje się już przesądzone. Im bardziej rynek jednak będzie oczekiwał spadku na kolejnych spotkaniach, tym słabszy powinien być złoty. Inwestorzy, widząc nadchodzące cięcia stóp, wiedzą bowiem, że zarobią mniej na instrumentach na nich opartych".

Kiedy kluczowe posiedzenie RPP w sprawie stóp procentowych?

Rynek z zapartym tchem czeka na najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. To właśnie wtedy poznamy oficjalne stanowisko w sprawie kosztu pieniądza w Polsce. Jak podkreślają analitycy Pekao, nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych, odbędzie się w dniach 7-8 października.

"Szykuje się najciekawsze posiedzenie RPP od dłuższego czasu. Ekonomiści podzieleni niemal po równo na tych, którzy spodziewają się w październiku cięcia, i tych, którzy taki ruch widzą później (np. w listopadzie)" - komentują analitycy Pekao. Wynik posiedzenia będzie miał bezpośredni wpływ nie tylko na kursy walut, ale także na raty kredytów i ogólną kondycję polskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach.

