Polska pozwana przez Brukselę do TSUE! Chodzi o plan klimatyczny

Komisja Europejska kieruje sprawę Polski do TSUE za brak zaktualizowanego planu na rzecz energii i klimatu.

Termin przekazania planu minął 30 czerwca 2024 r.

Polska przekazała wstępną wersję planu w marcu 2024 r. i poddała projekt aktualizacji konsultacjom w październiku 2024 r.

Obowiązek aktualizacji planu wynika z unijnego rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną.

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce. Powodem takiego działania jest niewywiązanie się naszego kraju z obowiązku przedstawienia ostatecznej, zaktualizowanej wersji krajowego planu na rzecz energii i klimatu.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek przekazać Komisji Europejskiej zaktualizowane plany dotyczące energii i klimatu do 30 czerwca 2024 roku. Polska nie dotrzymała tego terminu, co spotkało się z reakcją Brukseli.

Jeszcze przed skierowaniem sprawy do TSUE, Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE. To standardowa ścieżka postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w implementacji unijnych przepisów przez państwo członkowskie.

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu, czyli czego Polska nie złożyła w KE?

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu to dokument opracowywany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Rozporządzenie to nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przekazywania aktualizacji planu co 5 lat oraz opracowywania nowego planu co 10 lat.

Za przygotowanie tego dokumentu odpowiedzialni są ministrowie energii i klimatu danego kraju. W przypadku Polski, za Krajowy Plan odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak tłumaczy się polski rząd?

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polska przekazała Komisji Europejskiej w 2019 roku "Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030". Ponadto, w marcu 2024 roku, KE otrzymała "wstępną wersję projektu aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030".

Ministerstwo informuje również, że Polska opracowała "projekt aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, który przedłożono do konsultacji publicznych w październiku 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnioną w lutym 2025 r.".

