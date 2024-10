Listy z ZUS trafią do milionów Polaków. W środku informacja o emeryturach

258 zł ekstra do emerytury na wniosek. Kto otrzyma świadczenie ratownicze?

Informacja o czternastych emeryturach od ZUS listem

ZUS wysyła listy w związku z wypełnieniem swojego prawnego obowiązku. Jest nim podsumowanie przekazanej beneficjentom wypłaty czternastej emerytury i renty.

"W korespondencji znajdziemy informacje urzędowe o tym, że adresat otrzymał zgodnie z prawem czternastą emeryturę. Wskazana jest także wyliczona kwota, jaką otrzymał" – wskazał rzecznik Zakładu.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej kwota czternastki jest po równo podzielona między wszystkich uprawnionych.

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura – jaka wysokość?

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wynosi 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Pełną kwotę otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta, nie przekraczają 2900 zł brutto.

Osobom ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto czternastka została zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto czternasta emerytura przysługiwała w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto.

Świadczenie nie zostało przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby mające emeryturę lub rentę wyższą niż 4630,96 zł brutto. Nie otrzymały jej też osoby ze świadczeniem, którego wypłata była zawieszona na dzień badania prawa do tego świadczenia, tj. 31 sierpnia 2024 r., np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty, czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.