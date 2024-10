Listy z ZUS ws. 14. emerytury. Seniorzy już ich nie dostaną! Co się stało?

Spis treści

List z ZUS ws. 14 emerytury. Co się w nim znajduje?

Do osób, które otrzymały 14. emeryturyę ZUS wysyłał listy z informacją o kwocie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Ostatnia transza korespondencji została już przekazana do operatora pocztowego. "Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymali już 14. emeryturę. Dodatkowa wypłata została przekazana wraz ze świadczeniem podstawowym przysługującym za wrzesień. Do beneficjentów trafiło łącznie 9,8 mld zł" – podał rzecznik ZUS. Łącznie do świadczeniobiorców ZUS-u trafi ponad 6,6 mln listów.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które ostatniego dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego wypłacanego przez ZUS. Osobom mającym prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługiwała jedna 14. emerytura. Ta sama zasada obowiązywała, jeśli ktoś pobierał świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS i KRUS. Wtedy czternastkę wypłacił ZUS.

14. emerytura 2024. Jaka jest kwota netto "czternastki"?

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wynosi 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Na pełną kwotę dodatkowego wsparcia mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta, nie przekraczała 2900 zł brutto. Osobom ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto czternastka została zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto czternasta emerytura przysługiwała w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto.

Czy komornik może zabrać seniorom 14. emeryturę?

Świadczenie nie zostało przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby mające emeryturę lub rentę wyższą niż 4630,96 zł brutto. Nie dostały jej też osoby ze świadczeniem, którego wypłata była zawieszona na dzień badania prawa do tego świadczenia, tj. 31 sierpnia 2024 r., np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. 14. emerytura jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy